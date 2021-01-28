В четверг, 28 января, Законодательное собрание Челябинской области внесло поправки в региональный закон о социальном обслуживании граждан. Органам соцзащиты разрешили практиковать сопровождаемое проживание инвалидов. Эта государственная услуга позволит создавать тренировочные квартиры, где инвалиды будут учиться самостоятельной жизни.
«Тренировочные квартиры помогут нам адаптировать инвалидов к самостоятельной независимой жизни. Уже определены пилотные учреждения, в каждом из которых будут отобраны по 14 человек, имеющих хорошие шансы на самостоятельность. Сейчас мы стараемся выявить таких людей, учитывая желание самих инвалидов», — рассказала о нововведении заместитель министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Зисман.
Успешный пример «тренировочной квартиры» (на фото) существует в Челябинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. С 18 лет самые успешные выпускники учреждения переходят жить на 5 лет в «учебный тренировочный дом», где пробуют жить самостоятельно. В будни ребята учатся, занимаются в секциях и кружках, а потом приходят домой, готовят, убирают, стирают, в выходные дни — отдыхают, занимаются своими хобби по интересам. Старшие наставники учат их делать покупки, готовить еду, планировать свое время.
В будущем еще больше челябинских инвалидов смогут начать самостоятельную жизнь.
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