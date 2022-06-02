В Челябинске появятся проездные с любым количеством пересадок

Транспортные карты будут выпускать отдельно для города и агломерации

На общественном транспорте Челябинска и Челябинской агломерации готовятся внедрить новые проездные. Они позволят пассажирам пользоваться всеми видами городского общественного транспорта и совершать любое число пересадок. Об этом сегодня, 2 июня, на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

По словам Александра Егорова, планируется ввести отдельные проездные для Челябинска и Челябинской агломерации, включающей, напомним, Копейск и Сосновский район. Проезд по агломерации будет стоить немного дороже.

«Кроме того, в продаже появятся проездные на длительный срок — вплоть до года. Это будет стимулировать пассажиров активнее пользоваться общественным транспортом и предпочитать его поездкам на личных автомобилях»,— добавил министр.

Новые проездные также дадут возможность в течение определенного времени совершать любое количество пересадок между автобусами, троллейбусами и трамваями.

Проездные нового образца можно будет загружать в мобильный телефон, как банковскую карту, и оплачивать проезд через NFC.

Ранее в интервью ИА «Первое областное» Александр Егоров рассказывал, что в Челябинске уже фактически действует бесплатная пересадка. Это так называемый часовой билет, который с прошлого года действует по умолчанию. Если пассажиру нужно сделать пересадку, то в следующем транспортном средстве при использовании транспортной карты он просто доплачивает два рубля.