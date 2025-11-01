В Челябинске появятся новые трехсекционные трамвайные вагоны

В 2025 году поступят пять составов длиной 27 метров

До конца 2025 года в Челябинск поступят новые трехсекционные трамваи. Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, уже закуплено пять таких составов, которые значительно увеличат вместимость общественного транспорта.

Новые трамваи длиной 27 метров (против обычных 18 метров) состоят из трех вагончиков, соединенных мягкой сцепкой. Конструкция позволяет пассажирам свободно перемещаться по всему составу. Как отмечают транспортники, это решение поможет снизить давку в салонах в часы пик.

Особенностью новых составов стала увеличенная вместимость пассажиров. Это позволит улучшить комфорт горожан во время поездок, особенно на маршрутах с высокой нагрузкой.

Поставка трехсекционных трамваев станет следующим этапом модернизации общественного транспорта Челябинска, где за последние пять лет уже обновили 95% трамвайного парка, 100% троллейбусов и более 50% автобусов.

О вместимости транспорта думают и в других регионах страны. Так, в соседней Башкирии в ноябрьские праздники увеличивают составность популярных электричек, сообщает Башинформ.ру.