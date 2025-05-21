В Челябинске появятся новые названия улиц

А также сквер в честь Анатолия Суркова

В Челябинске две улицы и сквер получат новые названия. Такое решение приняли депутаты Челябинской городской думы.

В Курчатовском районе улица, расположенная между Лобырина и Петра Туркина, получит название в честь прокурора Михаила Киселева. Он пришел на службу в послевоенные годы и стоял на страже закона более 35 лет, 17 из которых возглавлял областную прокуратуру.

Переулок от улицы Рельефной до улицы Смородинки в Ленинском районе получит название Казачий.



Сквер на пересечении улиц Воровского, Курчатова и Свердловского проспекта в Центральном районе планируют назвать в честь Анатолия Суркова. С такой инициативой выступил региональный совет ветеранов.

«Анатолий Петрович Сурков — кавалер медали ордена „За заслуги перед Отечеством“ I и II степени, почетный сотрудник органов госбезопасности и налоговой полиции, известный городу общественный деятель», — отметили в гордуме.