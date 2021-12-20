В Челябинске появятся две новые библиотеки

Залы планируют открыть в Тракторозаводском и Центральном районах

В Челябинске появятся две новые библиотеки в микрорайонах Чурилово и Тополиная Аллея. Городская администрация уже заключила контракт на покупку одного здания для размещения в нем библиотеки, решается вопрос о заключении контракта на приобретение второго здания. Об этом сегодня, 20 декабря, на аппаратном совещании сообщила замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«До конца 2021 года мы планируем приобрести в муниципальную собственность два помещения для размещения библиотек в Тракторозаводском и Центральном районах. По результатам аукциона 13 декабря был заключен контракт на приобретение здания в Чурилово, и 6 декабря в связи с тем, что аукцион был признан несостоявшимся, заключение муниципального контракта с единственным участником в микрорайоне Тополиная Аллея планируется не ранее 20 декабря»,— уточнила Надежда Рыльская.

Когда именно новые библиотеки появятся в микрорайонах — пока неизвестно.

В Челябинской области в этом году прошла масштабная работа по модернизации библиотек. Например, в начале ноября современная библиотека с роботами открылась в Катав-Ивановске, в сентябре — в Копейске. Модельная библиотека с планетарием и студией мультипликации появилась и в Челябинске.