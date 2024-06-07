В Челябинске появится таксопарк электромобилей

Сразу несколько соглашений о развитии электродвижения на Южном Урале подписано на ПМЭФ‑2024

Сразу несколько соглашений о развитии электродвижения в Челябинской области подписано в рамках Петербургского экономического форума. Договоренности с компаниями «АтомЭнерго» и «Оператор электродвижения» засвидетельствовал губернатор Алексей Текслер.

Так, «АтомЭнерго» запустит на Южном Урале свою сеть зарядных станций. Об этом говорится в документе, который подписали вице-губернатор Иван Куцевляк и гендиректор ООО «АтомЭнерго» Валерий Маркелов.

Еще одно соглашение Иван Куцевляк подписал с гендиректором ООО «Оператор электродвижения» Алексеем Тихоновым. По нему бренд Hyper уже в 2024 году установит в Челябинске 25 электрозарядных станций и организует таксопарк электромобилей.

Напомним, в 2023 году по решению Алексея Текслера регион запустил программу по развитию электрозарядной инфраструктуры. В 2023 году при господдержке введено в эксплуатацию 13 «быстрых» ЭЗС, план на 2024-й — ввод еще 30.