В Челябинске появится суточный проездной с 1 ноября

Он позволит пользоваться транспортом безлимитно 24 часа

В Челябинске с 1 ноября появится суточный безлимитный проездной за 150 рублей. Это выгодно для тех, кто приезжает в город ненадолго или часто ездит на транспорте в течение дня, рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.

Суточный проезд станет аналогом московской «Тройки», которой пользуются 60% жителей.



«Мы имеем где-то около 10—15% охвата безлимитной системой. И хотим выйти на цифру 30—40%. Мне кажется, что суточный проездной будет востребован именно теми людьми, которые точно рассчитывают свой график поездок на неделю»,— отметил Андрей Ксензов.

Приобрести безлимитный проездной можно будет в пунктах выдачи и пополнения транспортных карт.

Напомним, в Челябинске и Копейске с 1 ноября увеличится стоимость проезда. Это позволит продолжить обновлять транспорт и инфраструктуру. Так, в планах заменить маршрутки автобусами.