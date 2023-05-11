В Челябинске появится первый в России Smart‑лицей

Здесь будут внедрять технологию «умная школа»

Челябинский лицей № 97 первым в России получит приставку smart. При участии группы компаний inSmart здесь внедряют технологии умной школы, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе группы компаний inSmart.



Сейчас на базе лицея создается региональная инновационная площадка, где будут применяться современные цифровые технологии.

Например, в классах лицея установят систему дистанционного управления светом. Учитель сможет выключать и включать свет со смартфона. Также здесь будут датчики микроклимата. Если параметры температуры и влажности воздуха перестанут соответствовать санитарным нормам, система пошлет сигнал педагогу о необходимости проветрить класс. А, к примеру, умные шторы сами закроются, если в классе включат проектор.

«В будущем умные технологии будут активно использовать те, кто сегодня учится в школах. Мы хотим, чтобы ребята с малых лет понимали, как работают такие приборы, и осознавали, что в нашей стране есть свои, отечественные технологии»,

— говорит директор по развитию группы компаний inSmart Алексей Усков.

Smart-лицей также будет прекрасной площадкой для профессионального самоопределения школьников. Вместе со взрослыми они смогут сами создавать сценарии работы умных приборов и реализовывать дополнительные возможности инновационных технологий.

«Важно, что ребята уже в школе начинают получать практические навыки в самых актуальных профессиях современности. Такие проекты позволяют вывести профориентационную работу на совершенно иной уровень качества и становятся основой для будущих успехов подрастающего поколения»,

— отметил важность проекта заместитель министра образования Челябинской области Виталий Литке.

Smart-лицей собираются запустить в Челябинске в мае 2023 года.