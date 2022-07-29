В Челябинске появится первый негосударственный медицинский институт

Там будут учить на стоматологов, провизоров и академических медсестер

В Челябинске откроют первый негосударственный медицинский институт, связанный с уже существующим в городе частным медколледжем. Набор студентов начнется со следующего учебного 2023-24 года. Об этом рассказали в пресс-службе Уральского медицинского колледжа.



22 июля организации «Уральский медицинский институт» выдали лицензию, разрешающую обучать студентов по программам высшего образования.



В новом негосударственном вузе можно будет учиться по специальностям «Сестринское дело» (бакалавриат, специализация — «Академическая медицинская сестра/брат»), «Стоматология» (специалитет, специализация — «Врач-стоматолог») и «Фармация» (специалитет, специализация — провизор).

Помимо медицинского, в Челябинске уже есть 10 негосударственных вузов, обучающих на различные специальности: от лингвиста и юриста до психолога и программиста.



Негосударственные университеты отличаются от бюджетных тем, что основаны общественными организациями или частными лицами, а финансирование идет не из казны страны, а из средств основателей и платы обучающихся.



Частные вузы, как и государственные, обязательно получают лицензии, разрешающие им вести образовательную деятельность. Все, что касается поступления и обучения (вступительные испытания, учебные планы, условия обучения) также должно соответствовать принятым в стране единым стандартам.

