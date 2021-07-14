В Челябинске появится новая система экологического мониторинга для производственных предприятий

Ноу-хау, аналогов которому нет в России, позволит в режиме реального времени видеть влияние выбросов на город

Министерство экологии Челябинской области, ЮУрГУ и ООО «Завод „ТЕХНО“» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о создании инновационной системы динамического мониторинга распространения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе «Экомонитор», сообщили в региональном Минэкологии.

Новая система динамического мониторинга позволит предприятию в режиме реального времени видеть влияние выбросов на город и предотвращать сверхнормативное загрязнение.

«С 2017 года Челябинской областью во взаимодействии с Росгидромедом, органами в сфере охраны атмосферного воздуха, научными организациями, предприятиями развивается региональная система мониторинга качества атмосферного воздуха. Наш опыт признан положительным, изучается и перенимается другими регионами. Подписание трехстороннего соглашения позволит подключить к региональной системе мониторинга третий уровень — уровень предприятий и отслеживать их выбросы в оперативном режиме. Такая система позволит контролирующим органам и предприятиям оперативно принимать меры к снижению негативного воздействия на атмосферный воздух города», — прокомментировал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

По словам ректора ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» Александра Шестакова, над проектом работала целая команда специалистов: химики, математики, программисты, экологи. Аналогов такой системы в России нет.

«Экомонитор» позволяет моделировать различные сценарии распространения загрязняющих веществ и планировать мероприятия по снижению концентрации загрязняющих веществ.

«Это очень интересный проект. С одной стороны он направлен на обеспечение экологизации, а с другой — на сохранение производительности предприятия, не понижая экономического эффекта производства. Предлагаемая система „Экомонитор“ как раз является инструментом, призванным решать эти проблемы», — прокомментировал ректор ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» Александр Шестаков.

По трехстороннему соглашению ООО «Завод ТЕХНО» первым апробирует данную систему. С 2017 года предприятие инвестировало более 400 миллионов рублей в экологические проекты.

«Система, которую мы сейчас будем апробировать, позволит настроить наши технологические процессы таким образом, чтобы влияние на окружающую среду было минимальным», — пояснил директор челябинского филиала ООО «Завод ТЕХНО» Александр Прокопьев.

Планируется, что к пилотному проекту подключатся и другие предприятия Челябинской области, многие из которых уже взяли на себя обязательство по созданию локальных систем мониторинга. Подключение к территориальной системе наблюдения за качеством атмосферного воздуха локальных систем предприятий создаст синергию, увеличив эффективность каждой из систем.