В Челябинске появится новая пешеходная зона по улице Свободы

Локацию для прогулок и отдыха оборудуют до 15 июля

В Челябинске благоустраивают пешеходную зону на улице Свободы. Новое общественное пространство будет тянуться по нечетной стороне улицы от Евтеева до пересечения с Российской, где располагается сквер с памятником революционерам-железнодорожникам «На новый путь». В мэрии корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что дорожки и новые скамейки появятся до 15 июля текущего года.

Для оборудования новой зоны рабочие вырубят аварийные деревья и те, что попадают под зону будущей велодорожки. Здоровые деревья пересадят в другие локации. Также здесь появятся молодые саженцы.

Пешеходная зона продолжит гостевой маршрут от проспекта Ленина. В перспективе широкий тротуар с велодорожкой дойдет до Привокзальной площади.