В Челябинске появится лыжероллерная трасса международного уровня

Выполнение первого этапа строительства проконтролировал губернатор Алексей Текслер

В Челябинске на улице Абрикосовой (район Карпова пруда) идет строительство многофункционального лыжероллерного стадиона, способного принимать соревнования международного уровня по лыжным дисциплинам, включая биатлон. С рабочим визитом на стройке побывал сегодня, 9 сентября, губернатор Алексей Текслер, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.

О перспективах будущего объекта губернатору рассказал директор СШОР № 5 Владимир Воронов. К окончанию строительства город получит 21 километр трассы, не менее 50 кабинок для подготовки спортсменов, биатлонное стрельбище, теплый административный комплекс. Первая очередь строительства подразумевает сдачу к ноябрю 2,5 км трассы, лыжного стадиона 250 м на 80 м, 20 укомплектованных оборудованием wax-кабин. Идет подготовка к установке освещения, подсыпка черноземом, другие работы.

По словам Воронова, количество кабин и мест на стрельбище и даже перепад высот на трассе (31 метр) заранее запланированы в соответствии с требованиями для соревнований международного уровня.

О нюансах строительства Алексей Текслер расспросил подрядчика, директора компании «Стройдом» Евгения Дементьева.

«Сейчас подготовлены 96 шестиметровых мачт для освещения, 16 мачт еще более высоких. Уложено 10 тысяч квадратных метров асфальта. Кабинки заказали в Новосибирске. На днях поедем туда, посмотрим их соответствие. В сроки укладываемся», — доложил Дементьев.

Лыжные гонки в Челябинской области — один из официальных базовых видов спорта. Им серьезно занимаются 4,9 тысячи человек. Так что, по мнению Алексея Текслера, появление современного спорткомплекса городу и региону необходимо.