В Челябинске откроют еще один центр для пациентов с катастрофами сердца

Здесь будут лечить жителей Металлургического района

Челябинская ГКБ № 6 готовится открыть собственный сосудистый центр, где будут спасать пациентов с ишемической болезнью сердца, стенокардией и инфарктом миокарда. Пока жителей Металлургического района с такими проблемами везут лечиться в ОКБ № 3, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Больница уже получила современный высокотехнологичный цифровой ангиограф. Оборудование стоимостью более 67 миллионов рублей приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ангиографическая система станет главным помощником врачей при обследовании и лечении пациентов с патологией коронарных артерий.

«Когда счет идет на минуты, важно оказать помощь оперативно. Теперь жителям ЧМЗ не придется ехать в отдаленное медучреждение, чтобы пройти коронарографию и лечение. Это большой шаг в развитии нашей больницы», — говорит главный врач челябинской ГКБ № 6 Владимир Самохвалов.

С помощью ангиографа медики смогут оценить состояние коронарных артерий, увидеть стенки сосудов и, при наличии бляшек или сужений, сразу же провести операцию — поставить стент.

В эти дни пятый региональный сосудистый центр проходит лицензирование. Прием пациентов начнется уже этим летом.