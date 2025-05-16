В Челябинске появился памятник инженеру

Скульптура установлена на площадке перед центральной проходной Индустриального парка «Станкомаш»

В Челябинске сегодня, 16 мая, открыт новый памятник. В Инженерном сквере, рядом с входом в административный корпус Индустриального парка «Станкомаш», установлен арт-объект «Инженер. Наследие», передает корреспондент ИА «Первое областное».





Проект был реализован на личные средства сотрудников Промышленной группы «Конар» в честь 90-летия компании. Это знак признательности не одному конкретному человеку, а всем специалистам, которые ведут вперед научно-технический прогресс, сообщил руководитель ПГ «Конар» Валерий Бондаренко.





Масштабная архитектурная композиция в бронзе выполнена в духе индустриального конструктивизма. В ней запечатлена трудовая летопись предприятий, символизирующая преемственность поколений, в силуэте переплетаются характерные приметы разных времен, логотипы и производственная символика, инструменты и результаты труда. Авторы композиции — челябинские скульпторы Анна Шарикова и Александр Подгорнов.

«В этой работе мы стремились запечатлеть полет инженерной мысли, экспрессию становления отрасли станкостроения, динамику развития, результаты доблестного труда людей с горячими сердцами, дух созидательного творческого огня. Это — „поющая бронза“, вдохновенная ода производственной мощи, реализации человеческого потенциала. Для нас было важно зафиксировать в пространстве смену эпох, подвиги и героику трудовых поколений, — рассказали авторы.

В открытии памятника принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который отметил символичность самого памятника и его местоположения.





«Южный Урал делал все для защиты Родины, конечно, инженерная мысль была ключевой для создания всего самого необходимого для страны. Речь идет и о военно-промышленном комплексе страны, и о необходимых машинах, механизмах, оборудовании для того, чтобы развивалась наша страна. Очень символично, что именно здесь, на территории „Станкомаша“ и „Конара“, мы открываем эту скульптурную композицию», — сказал глава региона.





Праздничное мероприятие продолжилось вручением государственных и ведомственных наград. Среди награжденных — те, кто многие годы проработал на «Станкомаше», создавая современные образцы вооружения и военной техники.









Их доблестный труд отмечен медалями «За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения», «За укрепление боевого содружества», «Михаил Калашников». Нескольким сотрудникам предприятия присвоены звания «Почетный машиностроитель Российской Федерации» и «Заслуженный работник промышленности Челябинской области».





Вручая награды, губернатор подчеркнул, что на протяжении всей своей истории «Станкомаш» играет важную роль в укреплении обороноспособности России:

«Сегодня предприятие вновь входит в число лидеров промышленности Южного Урала, системообразующих организаций региона и страны. Его продукция востребована в самых разных отраслях, в том числе она идет на нужды нашей армии. В условиях жестких санкций и сложной геополитической обстановки предприятие успешно решает масштабные задачи по модернизации производства, импортозамещению, реализации инновационных проектов».

Напомним, побывавший в 2024 году на предприятии президент Владимир Путин дал ему высокую оценку и поставил ряд новых задач по обеспечению технологического суверенитета России.

Губернатор выразил уверенность в том, что все эти задачи будут выполнены, и добавил, что «благодаря таким предприятиям, как „Станкомаш“, Челябинская область находится в авангарде этих процессов».



