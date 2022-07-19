Компания Napoleon IT разрешила сотрудникам брать с собой в офис домашних питомцев. Традиция сложилась еще во времена удаленки, когда в видеоконференция вместе с хозяевами участвовали и животные.
В руководстве компании приняли решение продолжить общаться с питомцами и в формате офлайн. В пресс-службе бренда Napoleon IT пояснили, что домашние животные есть у 75 процентов сотрудников, причем не только собаки и кошки, но, к примеру, карликовый еж, кролик и игуана. Но на работу в основном берут с собой собак.
Положительное влияние домашних питомцев на настроение сотрудников изучено учеными: специалисты из Центрального университета Мичигана в свое время доказали, что в присутствии животных люди реже конфликтуют между собой, питомцы понижают общий уровень стресса. В Napoleon IT одними из первых в Челябинске создали дружелюбный к животным офис. Как известно, пионером в этом деле был Google.
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