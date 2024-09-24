В Челябинске появился новый мурал

На его создание потратили 36 часов и 200 баллончиков краски

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Здание Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ украсили граффити. Изображение с надписью «Даруем» появилось к Всемирному дню русского единения. Об этом рассказали в правительстве Челябинской области.

Мурал рисовал художник Андрей, известный под псевдонимом SPRAY PRO. Новую работу граффитист создавал 36 часов и потратил 200 баллончиков краски.

К Всемирному дню русского единения работы создали не только в Челябинске, но и еще в 11 городах страны. Разные дома украсили яркими изображениями с надписями, где есть слог «РУ»: «дружный», «нерушимый», «рулевой», «выручка», «струны души».