В Челябинске появился канализационный люк из Нижнего Тагила

Необычная крышка находится на центральной улице города и, кажется, никому не принадлежит

В Челябинске на проспекте Ленина располагается канализационный люк с необычной крышкой. Если верить надписи, то под ней — коммуникации водоканала Нижнего Тагила. Кольцо и крышка люка вмонтированы относительно недавно.

Мы задали вопрос муниципальному производственному объединению водоснабжения и водоотведения Челябинска. Там на ситуацию отреагировали… никак.

«А что вас удивляет? Наверное, люк произведен на заводе в Нижнем Тагиле, поэтому на нем такая надпись. Скорее всего, он не единственный в городе. Почему подобные люки закупили для Челябинска? Пишите запрос», — ответили в пресс-службе ПОВВ.





А дальше следите за руками

Чуть позже сотрудники ПОВВ на всякий случай съездили и посмотрели на люк сами. И выяснилось, что их организация к этому люку не имеет никакого отношения. Они отметили, что на крышке действительно нетипичная для Челябинска надпись. И предложили уточнить эксплуатантов люка в управлении жилищно-коммунального хозяйства.

В УЖКХ сообщили, что «данный колодец относится к эксплуатационной ответственности АО „Специализированное монтажно-эксплуатационное управление ГАИ“ (СМЭУ ГАИ)». Это частная компания, которая из года в год получает городские контракты на установку светофоров, дорожных ограждений и знаков. В СМЭУ посмеялись над нашим вопросом, уточнили местоположение крышки и от портала в Нижний Тагил тоже открестились.

«Это точно не наш люк: все подконтрольные коммуникации у нас расположены возле светофоров, чаще всего на проезжей части или обочине. И у нас нет крышек с Нижним Тагилом», — ответили нам в СМЭУ ГАИ.

Судя по надписи, партия люков предназначалась для ООО «Водоканал-НТ», предприятия, отвечающего за канализационные сети города в Свердловской области. Каким образом люк, сделанный на заказ предприятием из соседней области, попал в Челябинск, остается неизвестным. Этот запрос корреспондентов информагентства в «Водоканал-НТ» пока остался без ответа.





Редакция Первого областного информагентства планирует запустить под люк кораблик, а потом связаться с коллегами из Нижнего Тагила, чтобы проверить, работает ли портал в город соседней области.

Напомним, что в Челябинске есть и другие нетипичные канализационные люки. В 2019 году фонд «Мечта» Сергея Ермакова (он по совместительству является генеральным директором торгового дома «СантехУрал») при поддержке администрации города даже конкурс проводил: частным организациям предлагалось создать люк со своим уникальным дизайном, а городские службы подобрали бы для него лучшее место. Так на Кировке появились несколько симпатичных люков, а в течение года планировалось заменить более сотни крышек.