Остановочные пункты добавят в Тракторозаводском и Калининском районах. Глава Челябинска Наталья Котова подписала соответствующее постановление. По нему остановочные комплексы добавят по улицам улицам Трашутина, Горького, Ферросплавная.
- Теперь общественный транспорт будет останавливаться у «ЖК «Заозёрный». Остановка расположится вблизи пересечения улицы Трашутина и проспекта Виктора Давыдова;
- Остановочный пункт «ЧЭМК» появится в районе пересечения улицы Горького и Механической;
- Остановка «улица Ферросплавная» расположится в районе пересечения улицы Горького и улицы Ферросплавной;
- «Педагогический колледж» — по улице Горького вблизи домов № 66 и № 81;
- Остановочный пункт «Улица Лермонтова» поставят по улице Горького вблизи домов № 60 и № 67;
- «ДК «Смена» будет по Горького вблизи домов № 38 и № 57;
- «Детская городская больница № 1» — по улице Горького вблизи домов № 28 и № 33;
- Остановочный пункт «ТК «Башня» — в районе пересечения улицы Горького и улицы Салютной;
- «Монтажный колледж» появится по Горького вблизи домов № 12 и № 15.