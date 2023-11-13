В Челябинске появилось девять новых остановок

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Остановочные пункты добавят в Тракторозаводском и Калининском районах. Глава Челябинска Наталья Котова подписала соответствующее постановление. По нему остановочные комплексы добавят по улицам улицам Трашутина, Горького, Ферросплавная.