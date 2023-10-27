В Челябинске появились свалки из старых шин после перехода водителей на зимнюю резину

Автопокрышки относятся к опасным отходам — на полигонах их не принимают

С наступлением холодов челябинские водители массово меняют летние шины на зимние, при этом старые покрышки зачастую оказываются в мусорных баках или на контейнерных площадках рядом с ними. Центр коммунального сервиса, который занимается вывозом мусора в областном центре, предупредил, что не будет вывозить такие отходы, поскольку они не являются бытовыми.

ЦКС зафиксировал по всему городу несколько десятков проблемных площадок. Наиболее острая ситуация в нескольких дворах Ленинского, Курчатовского районов и на ЧТЗ. В некоторых местах образуются целые стихийные свалки из шин, причем как от легковых, так и от грузовых автомобилей. Горы покрышек порой блокируют подъезд к контейнерам и не дают спецмашинам опустошить емкости.

В пресс-службе регоператора подчеркнули, что автомобильные шины и камеры относятся к отходам IV класса опасности и не относятся к бытовому мусору. Утилизировать их нужно в особом порядке, на полигонах ТКО такой груз просто не принимают. Поэтому бригады мусоровозов оставляют шины на контейнерных площадках.

В ЦКС считают, что освобождение контейнерных площадок от покрышек — ответственность управляющих компаний. А еще лучше вообще не допускать появления во дворах непрофильного мусора. Для этого автомобилисты должны утилизировать старую резину самостоятельно, сдавая ее на переработку в специализированные организации или шиномонтажные мастерские.