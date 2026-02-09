В Челябинске появились чат-боты для жалоб на бездомных животных и рекламу

Оставить обращение сможет любой челябинец через мессенджер

В Челябинске запускают чат-бот для отлова бездомных животных. Также с начала года в областной столице заработал сервис для жалоб на незаконную рекламу. Об этом рассказали на аппаратном совещании в мэрии.

Чат-бот для отлова призван ускорить реакцию служб на сообщения о безнадзорных собаках и снизить количество инцидентов, связанных с их нападениями на людей. Жителей просят сообщать не только о единичных случаях, но и о местах постоянного скопления животных для превентивной работы. Проект проходит финальную апробацию.

Второй сервис ориентирован на выявление несанкционированной рекламы, которая часто размещается на объектах дорожной инфраструктуры: опорах освещения, электрощитах светофоров и дорожных ограждениях, передает «ФедералПресс».

При обращении к боту необходимо указать адрес ближайшего дома, пересечение улиц или географические координаты, где размещена незаконная реклама. Жалобы будут приходить в мэрию.