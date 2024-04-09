В Челябинске появились безопасные фонари для птиц

Теперь пернатые не застрянут между прутьями

На территории Челябинского государственного университета появились фонари с защитными пластинами. Они должны предотвратить гибель пернатых в осветительных опорах, рассказали в Минэкологии Челябинской области.

«Неравнодушные граждане написали ряд обращений в министерство и прокуратуру с просьбой принять меры для предотвращения смертей птиц в осветительных опорах. Мы вышли на представителей обслуживающей компании, которые проконсультировались с зоозащитниками и нашли техническое решение, как можно обезопасить птиц», — рассказал сотрудник регионального министерства экологии Андрей Питовин.

Инициатива усовершенствования фонарных столбов появилась после того, как в ноябре прошлого года около лыжероллерной трассы на северо-западе Челябинска погибла сова. Она застряла между прутьями и не смогла выбраться.