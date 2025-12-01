В Челябинске появилась выделенка на Северо-Западе

Подрядчик завершил работы по устройству колодцев

В Челябинске на улице Братьев Кашириных на участке от Молодогвардейцев до Северо-Крымской появилась выделенная полоса для общественного транспорта. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент ИА «Первое областное».



«Подрядчик на Братьев Кашириных завершил работы по устройству колодцев. Их было более 200. Сейчас работы связаны с обустройством бетонных оснований для колодцев, разбитых в ходе эксплуатации в предыдущий период», — сказал глава города Алексей Лошкин.

Выделенка расположена по направлению в центр города.