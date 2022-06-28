В Челябинске появилась электричка повышенной комфортности

Подвижной состав оборудовали климат-контролем, USB‑портами и креплениями для инвалидных колясок

На Южно-Уральской железной дороге представили новый электропоезд повышенной комфортности. Электропоезд ЭП2Д из шести вагонов в августе начнет курсировать по направлению Челябинск — Миасс — Златоуст. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

«Новый подвижной состав оборудовали эргономичными сиденьями, оснащенными USB-портами для зарядки, системой климат-контроля, электронными информационными табло. Также появились вертикальные крепления для перевозки велосипедов», — подчеркнули в пресс-службе ЮУЖД.





Не забыли о маломобильных гражданах: в поезде установили подъемники для посадки и высадки пассажиров, места для крепления инвалидных колясок, а также экологически чистые туалетные комплексы для маломобильных и других пассажиров.





Новая система видеонаблюдения позволит локомотивной бригаде следить за ситуацией в кабинах, салонах, тамбурах, а также снаружи, в том числе на крыше.

Напомним, ранее стало известно, что «Ласточку» Челябинск — Карталы продлят до Магнитогорска. Поезд будет ходить с пятницы по понедельник.