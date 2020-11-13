В Челябинске появилась экспресс-доставка «Пятёрочки»

Заказать свежие продукты из магазина можно за 99 рублей.

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила сервис экспресс-доставки : теперь оценить преимущества продуктового онлайн-шопинга могут и челябинцы. Заказ необходимых товаров доступен жителям всех районов, кроме Металлургического, но и его подключат совсем скоро, в конце ноября.

Воспользоваться услугой просто: достаточно скачать приложение «Пятёрочка Доставка», наполнить виртуальную корзину и оформить заказ — с 9:00 до 21:00. Сотрудники магазина выберут свежие товары с максимальным сроком годности прямо с полок, а цена на любую позицию та же, что и в обычной «Пятёрочке». Кроме того, пользователю начислят баллы на «Выручай-карту» в двойном размере.

Оплата заказа происходит прямо в приложении. Стоимость доставки составляет всего 99 рублей — курьер привезет товары в указанное место в течение часа. Для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей по промокоду ZABOTA доставка будет бесплатной: достаточно предъявить соответствующие документы при получении.

«Челябинск — второй город на Урале, где заработала экспресс-доставка „Пятёрочки“. Спрос на этот сервис неуклонно растёт, особенно в связи с усложнением эпидемиологической ситуации и установлением холодной погоды. У нас доступные цены, и качество привозимых товаров всегда отличное: наши сборщики тщательно выбирают самые лучшие и свежие продукты — „как себе“», — комментирует директор по внедрению розничных технологий макрорегиона «Южный Урал» торговой сети «Пятёрочка» Иван Дубровских.

Сотрудники торговой сети, в том числе курьеры, соблюдают все необходимые санитарно-гигиенические требования, носят маски и перчатки, измеряют температуру. Помещения магазинов регулярно дезинфицируют.