В Челябинске повысили родительскую плату за детский сад

При этом семьи могут рассчитывать на компенсацию до 70% уже уплаченных взносов

С июля 2025 года в Челябинске выросла плата родителей за детский сад. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии.

Как и прежде, родительская плата за садик зависит от того, как долго ребенок находится в группе и сколько раз успевает за это время поесть.

Если ребенок бывает в саду меньше трех часов в день и не питается, плата с родителей не взимается.

За посещение группы кратковременного пребывания, когда ребенок проводит в детсаду не более пяти часов и успевает только позавтракать и пообедать, предусмотрена плата в размере 1380 рублей в месяц.

Если ребенок посещает группу полного дня, то есть находится в садике с утра до вечера, плата составит 2790 рублей за месяц.

Наконец, за круглосуточное пребывание в детском саду предусмотрена плата в размере 3060 рублей в месяц.

При этом семьи, как прежде, могут рассчитывать на компенсацию части оплаты за счет городского бюджета. Размер компенсации зависит от количества детей, посещающих дошкольные учреждения. За одного ребенка возместят 20%, за второго — 50%, а за третьего — 70% уплаченных семьей взносов.