В Челябинске потерявший ногу «афганец» мастерит протезы для инвалидов и участников СВО

Уникальное производство существует несколько лет

Бывший участник войны в Афганистане и волонтер СВО открыли в Челябинске мастерскую по производству протезов. Их изделия сейчас востребованы и среди ветеранов, и среди инвалидов, которые потеряли конечности из-за травм и хронических заболеваний. Об уникальной мастерской рассказал портал «Хорошие новости».

Идея создать необычное производство пришла в голову нынешнему директору мастерской Руслану Ижбулатову. Челябинец с первых дней войны на Донбассе занялся волонтерством: помогал бойцам медикаментами, добывал им коляски и костыли. Тяжелее всего тогда было получить протезы, и в какой-то момент наш земляк создал фирму по их производству — она работает уже несколько лет.

В небольшой мастерской три рабочих места. За одним из них трудится 60-летний Петр Шумков.





В молодости он учился на медика, но потом ушел в техники-протезисты и уже 35 лет занимается любимым делом — за протезом к Шумкову съезжаются инвалиды со всего региона. И причина тому не только в золотых руках мастера. Он сам ходит на протезе и как никто другой понимает проблемы других.

Мастер потерял ногу в 1985-м, когда служил в Афганистане. Советская разведрота попала в окружение в ущелье Паншер. Прорываясь к своим, молодой солдатик подорвался на мине. К счастью рядом был санинструктор. Он сумел правильно наложить жгут и тем самым спас коленный сустав Петра. Все, что ниже, потом ампутировали врачи.

«Я как шах лежу — парни меня несут. А санинструктор бьет по щекам: „Не закрывай глаза!“ Потом к нашим добрались — меня на вертушку и в госпиталь. Операцию сделали», — вспоминает Петр Шумков.

К первой подпорке челябинец привыкал тяжело. Ходить было больно, а волочить протез за собой — тяжело. Но со временем тело привыкло да и сами конструкции стали удобнее. Сегодня мастер воспринимает протез как родную ногу и даже шутит: кто-то утром тапочки надевает, а я — свою ногу. Со стороны теперь даже не заподозришь, что левая голень у Шумкова искусственная. И этот факт помогает поддержать современных бойцов, инвалидов.

После потери ног люди не представляют, как будут жить дальше. Шумков доказывает, что с протезом можно жить полноценно. И даже красиво. Например, дамам делают такие «ноги», на которые можно надеть капроновые чулки — и никто даже не заподозрит подвоха. Иногда женщины заказывают протезы с рисунками, разных цветов и оттенков.

В мастерской следят и за новыми разработками, стараются применять их на практике.

«Сейчас внедряем новые технологии крепления протезов, чтобы они становились продолжением тела», — говорит директор мастерской Руслан Ижбулатов.

Мастерская и дальше будет оказывать землякам свою поддержку.