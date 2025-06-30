В Челябинске потеплеет до +25 градусов 30 июня

В первой половине дня местами пройдет дождь

Сегодня, 30 июня, циклон покинет территорию Челябинской области — небольшие дожди пройдут только в первой половине дня. Воздух может прогреться до +25°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Градусники в Челябинске покажут от +23 до +25°С. Переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Гроза не исключается. Ветер западного направления, слабый.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит +23°С. Солнечно. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

Температура в Миассе и Златоусте поднимется до +22°С. Облачно с прояснениями. Ветер западного направления, слабый.

В Бредах потеплеет до +24°С. Дождь ожидается только утром. Ветер западный, 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Бакале достигнут +18°С. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер юго-западного направления, слабый.

Жителям Кыштыма и Катав-Ивановска достанутся 21°С тепла и облачная погода с прояснениями. Ветер западный, слабый.

В целом градусники в регионе покажут от +20 до +25°С. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.