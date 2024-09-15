В Челябинске потеплеет до +22 градусов в воскресенье

Тепло сохранится на всей территории области

Сегодня, 15 сентября, температура в Челябинской области поднимется до +20°С и выше. В Челябинске осадков не ожидается, по области возможны слабые дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров покажут около +22°С. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер северный, северо-восточный от четырех до девяти метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске приблизится к +19°С. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный до четырех метров в секунду.

В Миассе установится дождливая погода. Воздух прогреется до +19°С. Ветер северо-восточного направления до трех метров в секунду.

До +19°С потеплеет в Сатке. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер восточный слабый.

В Южноуральске температура воздуха достигнет +20°С. Синоптики обещают небольшой дождь. Ветер северо-восточный слабый.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +18 до +23°С. Переменная облачность, местами вероятны кратковременные дожди. Ветер северного направления от четырех до девяти метров в секунду.