В Челябинске потеплеет до +2 градусов 26 февраля

День будет солнечным

В Челябинскую область пришла настоящая весна, пусть пока и не календарная: в понедельник, 26 февраля, в ряде городов и районов потеплеет до +2 градусов. Осадков не будет, при этом синоптики обещают порывистый ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью может похолодать до −12 градусов, днем температура поднимется до +2 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью порывы до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске в ночь на понедельник может похолодать до −17 градусов, днем будет от 0 до −7 градусов. Ясно, без осадков. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду.

До нуля градусов может потеплеть в Сатке. День также будет солнечным.

В Миассе температура воздуха будет плюсовой. В первой половине дня будет солнечно, к вечеру натечет облачность. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.

В Троицке сохранится холодная погода — синоптики обещают от −5 до −11 градусов. Солнечно.

В целом в Челябинской области предстоящей ночью будет от −11 до −16 градусов, на юге будет около −26 градусов. В дневные часы воздух прогреется до −3…+2 градусов, в низинах будет холоднее — около −7 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.