В Челябинске построят центр автомобильного спорта

В планах на этот год — сдача двух новых трасс

На этой неделе в Челябинске начнется строительство центра автомобильного спорта. Там можно будет проводить тренировки и соревнования по всем спортивным автодисциплинам, сообщил сегодня, 17 мая, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников в прямом эфире «Гранады ТВ».

Новый центр автоспорта появится в Металлургическом районе города по адресу улица Северный Луч, 2д. По словам Максима Клещевникова, там уже не первый год существует автотрасса, но соревнования на ней можно проводить только зимой. К концу же этого года будут построены новый трек на 400 метров и трасса для драг-рейсинга, которые позволят проводить тренировки и соревнования по всем направлениям автоспорта.

На втором этапе будут построены технические помещения, административные здания, гостиница для приезжих спортсменов и другие объекты инфраструктуры центра.

«До конца этого года мы постараемся завершить проектирование второго этапа, чтобы с нового года начать поиски финансирования», — уточнил Максим Клещевников.

Он также отметил, что в Челябинске работают три муниципальные спортивные автошколы. Челябинские гонщики не раз становились победителями европейских и мировых чемпионатов.