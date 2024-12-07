В Челябинске построят тротуар до вантового моста

Новую точку притяжения сделают более комфортной

Сегодня, 7 декабря, глава Челябинска Алексей Лошкин провел совещание по дальнейшему благоустройству территории в районе нового вантового моста. Мэр анонсировал строительство безопасного тротуара от улицы Университетской Набережной, а также поручил продумать переход для мам с колясками через детскую железную дорогу в бору.

«Сейчас проход от Университетской Набережной до вантового моста для пешеходов небезопасен. Поэтому запланировали на весну строительство дополнительного тротуара до площадки возведения РМК-арены и центра тенниса. Установим ограждения, чтобы обезопасить людей от проезжающих автомобилей и строительной техники»,— написал он в своем телеграм-канале.

Также он сообщил, что и новый тротуар, и сам вантовый мост будут регулярно очищать от снега и наледи — заниматься этим будет подрядчик администрации района.

Кроме того, Алексей Лошкин прогулялся по экотропе и выяснил у горожан, чего им не хватает. Оказалось, молодым мамам, гуляющим в бору, тяжело пересекать пути детской железной дороги с колясками.

«Прошли этот путь, посмотрели, что это действительно неудобно. Дал поручение проработать этот вопрос совместно с РЖД»,— добавил мэр.

Также он поручил установить на протяжении всего нового прогулочного маршрута дополнительные урны.

Выездное совещание состоялось по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.