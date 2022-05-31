В Челябинске построят станцию обеззараживания воды и обновят очистные сооружения

На реконструкцию очистных направят более 1,4 млрд рублей

В Челябинске построят станцию обеззараживания воды и реконструируют очистные сооружения. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил сегодня, 31 мая, в обращении к депутатам Законодательного собрания Челябинской области.

«Начинаем строительство в Челябинске — помним, какие нарекания были у жителей по качеству воды в начале весны в некоторых районах города. В проработке проект по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в Копейске», — сообщил губернатор.

Глава региона добавил, что в этом году область приступает к реконструкции очистных сооружений канализации Челябинска.

«Давно назревшая проблема. Здесь все решения приняты. Получено федеральное финансирование из Фонда национального благосостояния. Начинаем реализацию проекта», — подчеркнул Алексей Текслер.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что станцию обеззараживания воды ультрафиолетом возле Шершневского водохранилища построят в рамках федерального проекта «Чистая вода». Он является частью национального проекта «Жилье и городская среда», а ранее входил в нацпроект «Экология».

Кроме того, Челябинской области одобрен заем на сумму 1,2 млрд рублей для обновления основных фондов очистных сооружений.

Речь идет об объекте на Свердловском тракте в Металлургическом районе. К указанной сумме правительство региона и МУП «ПОВВ» направят дополнительно 286 млн рублей.