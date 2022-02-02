В Челябинске начинается строительство здания для размещения специализированного дорожно-испытательного оборудования и сотрудников «Южно-Уральского центра дорожных испытаний и исследований», сообщает пресс-служба администрации города.

Новая дорожная лаборатория позволит более оперативно принимать дорожные объекты, ускорить процедуры по выявлению различного рода технологических нарушений на дорогах всей области. Здание будет располагаться по адресу: ул. Профинтерна, 112. Закончить строительство должны до 20 декабря 2022 года.

«В здании лаборатории будет размещаться новейшее испытательное оборудование, полностью соответствующее новым Техническим Требованиям Таможенного Союза. Также на предприятии имеются две современные передвижные лаборатории для диагностики и мониторинга состояния автомобильных дорог»,— уточнили в Миндортранс.
Отметим, что в связи со строительством лаборатории согласован снос деревьев и кустарников. Но весенне-летний период в Советском районе будет высажено 50 деревьев лиственных пород, 3 кустарников и почти 4 тысячи квадратных метров газона.