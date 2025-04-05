В Челябинске построят храм в честь врачей-героев

К работам приступят в ближайшее время

В Калининском районе Челябинска на территории Областной клинической больницы № 3 возведут храм в честь врачей, погибших в пандемию коронавируса и в ходе спецоперации. Он появится рядом с приемным отделением и получит имя святого врача Евгения Боткина. Об этом в телеграм-канале сообщил глава района Сергей Колесник.

«В период пандемии инфекционный корпус ОКБ № 3 был главным госпиталем по борьбе с коронавирусом в регионе. Проявленные отвага и профессионализм южноуральских врачей поистине безграничны. Инициатива главного врача Михаила Вербитского увековечить память врачей-героев нашла свое продолжение»,— так объяснил выбор места для строительства храма Сергей Колесник.

По его словам, разрешительные документы уже получены. В ближайшее время начнется возведение фундамента.