В Челябинске построят еще один православный храм

Его освятят в честь известного доктора Евгения Боткина

В Челябинске на территории областной клинической больницы № 3 построят православный храм в честь известного русского врача Евгения Боткина, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

«Храм в честь святого страстотерпца Евгения Боткина построят в память о медиках, которые стали жертвами COVID-19 (по всей Челябинской области их больше 50 человек) или погибли на СВО», — отмечают в пресс-службе.

Евгений Боткин с дочерью Татьяной и сыном Глебом

В полдень 4 мая митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит чин закладки камня в основание храма. Сразу после этого верующие смогут приложиться к мощам великомученицы Варвары, которые доставлены на Южный Урал из Константино-Еленинского женского монастыря Санкт-Петербурга. Святая считается покровительницей людей опасных профессий, а также оберегает от внезапной смерти без покаяния.

Напомним, Евгений Боткин был врачом царской семьи Романовых. В июле 1918 года его расстреляли в Екатеринбурге вместе с императором и его близкими. В 2016 году Боткин был канонизирован Русской православной церковью.