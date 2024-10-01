В Челябинске построили пешеходный мостик в городском бору

Он стал частью большого проекта по благоустройству территории у ТРК «Родник»

В челябинском городском бору практически завершено строительство пешеходного моста у ТРК «Родник». Он делает более доступным путь в бор через детскую железную дорогу и стал частью большого проекта по благоустройству территории на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской, сообщают в мэрии Челябинска.

С просьбой о строительстве такого пешеходного мостика обращались в мэрию челябинцы. Раньше на этом месте была обычная тропинка, по которой жителям было неудобно ходить из-за резких перепадов высоты. Как сообщили в мэрии, рабочие заканчивают сварку конструкции, монтаж фонарей и системы видеонаблюдения.

Стоит отметить, пешеходный мост стал частью большого проекта по благоустройству территории на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской, который реализован в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Автор: Лилия Полякова