В Челябинске построили первый инклюзивный сквер

Пространство откроют весной 2023 года

В Челябинске закончили основные работы по созданию первого инклюзивного сквера — безбарьерного пространства, в котором комфортно находиться всем, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. Проект создавали при участии родителей таких ребят и экспертов, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Новый сквер расположили на пересечении улиц Труда и Володарского. Открытие запланировали на весну 2023 года.

В центре общественного пространства установили детскую и спортивную площадки. Нашлось место для пикниковой зоны и зоны тихого отдыха, а также сенсорного сада — интерактивного пространства из растений и природных материалов. Человеку становится приятно находиться в таком саду благодаря сконцентрированным тактильным, звуковым, визуальным и обонятельным ощущениям.

Установили и несколько видов качелей, шахматный стол, скамейки и урны, обустроили современное наружное освещение. При этом в сквере сохранили все имеющиеся деревья и посадили новые.









Весной в новом пространстве появится видеонаблюдение.

Напомним, цена контракта на строительство сквера — 10,3 миллиона рублей.