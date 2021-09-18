В Челябинске пострадавшим на производстве бесплатно выдали новые автомобили

Трое южноуральцев получили по Lada Granta

Накануне, 17 сентября, Фонд социального страхования Челябинской области вручил ключи от новеньких автомобилей трем жителям региона, которые получили увечья на производстве. Все они пострадали в результате несчастного случая, сообщает пресс-служба регионального ФСС.





Если в начале 2000-х годов пострадавшим выдавали автомобиль «Ока», затем ВАЗ 2107, то сейчас это Lada Granta.

«Автомобили оборудованы ручным управлением нового образца и позволяю водить машину лицам с нарушением функций правой, левой или обеих ног. Машины выдаются получателю бесплатно каждые семь лет по заключению учреждения медикосоциальной экспертизы о потребности гражданина в специализированном автотранспорте. В течение этого времени владелец автомобиля ежеквартально получает компенсацию на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы, а также имеет право один раз в течение срока эксплуатации автомобиля произвести капитальный ремонт», — замечают в пресс-службе.

Всего за время работы Челябинским региональным отделением ФСС РФ приобретено и передано пострадавшим более 600 автомобилей — в среднем по 32 автомобиля в год.