Накануне, 17 сентября, Фонд социального страхования Челябинской области вручил ключи от новеньких автомобилей трем жителям региона, которые получили увечья на производстве. Все они пострадали в результате несчастного случая, сообщает пресс-служба регионального ФСС.
Если в начале 2000-х годов пострадавшим выдавали автомобиль «Ока», затем ВАЗ 2107, то сейчас это Lada Granta.
«Автомобили оборудованы ручным управлением нового образца и позволяю водить машину лицам с нарушением функций правой, левой или обеих ног. Машины выдаются получателю бесплатно каждые семь лет по заключению учреждения медикосоциальной экспертизы о потребности гражданина в специализированном автотранспорте. В течение этого времени владелец автомобиля ежеквартально получает компенсацию на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы, а также имеет право один раз в течение срока эксплуатации автомобиля произвести капитальный ремонт», — замечают в пресс-службе.
Всего за время работы Челябинским региональным отделением ФСС РФ приобретено и передано пострадавшим более 600 автомобилей — в среднем по 32 автомобиля в год.