В Челябинске пострадавшее при пожаре общежитие медуниверситета отремонтируют до конца 2022 года

Специалисты составляют смету предстоящих работ

В Челябинске и. о. ректора ЮУГМУ Андрей Важенин встретился со студентами общежития № 3, где 9 февраля произошел пожар. Заявление на материальную помощь написали семь человек. Также решается вопрос о ремонте здания, сообщили в пресс-службе университета.

Студенты, чьи вещи и комнаты пострадали от дыма и воды, получат помощь. Написано семь заявлений.

«Масштабный ремонт этажей общежития, пострадавших при тушении возгорания, будет проведен во второй половине года. Пока составляется смета предстоящего ремонта», — сообщили в пресс-службе ЮУГМУ.

Напомним, при пожаре в общежитии эвакуировались 40 человек. Возгорание произошло ранним утром. К счастью, никто не пострадал.