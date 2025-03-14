В Челябинске постепенно открывают движение по улице Косарева

Здесь завершили первый этап ремонта канализационного коллектора

В Челябинске частично открывают движение на улице Косарева, где с начала февраля ремонтируют канализационный коллектор. С 20 часов 14 марта машины пустят по временной схеме проезда. Об этом сообщили в мэрии.





Фото: мэрия Челябинска

Для проезда авто на дорогу временно уложили бетонные плиты.

«Работы проводились МУП „ПОВВ“ в течение месяца в круглосуточном режиме с привлечением большого количества спецтехники и людей», — отметили в администрации города.

На сегодняшний день здесь завершили первый этап ремонта коллектора диаметром 1000 миллиметров. На втором этапе работ движение будет закрыто по трем полосам улицы Братьев Кашириных в направлении Свердловского проспекта и двум полосам по улице Косарева в сторону реки Миасс. Работы будут вестись круглосуточно.

К 17 марта планируют открыть движение по одной из полос Братьев Кашириных, полностью снять ограничения обещают 22 марта. После восстановительных работ на сетях дорожное полотно восстановят.

Напомним, в начале февраля из-за аварии на системе водоотведения на Косарева размылся грунт и провалился асфальт. Аварийные работы нужны были на участке коллектора в 50 метров. Работы были осложнены большим количеством инженерных сетей под дорожным полотном. К 10 марта были восстановлены 60 метров коллектора, однако появилась другая проблема: рабочие заметили сильный износ 12-метровой трубы, проходящей под улицей Братьев Кашириных.