В Челябинске поставили на поток детские операции при ДЦП

После вмешательства дети владеют телом более свободно

Специалисты Челябинской областной детской клинической больницы освоили новый вид операции — селективную дорзальную ризотомию. Это вмешательство позволяет облегчить жизнь страдающим ДЦП, сообщает пресс-служба клиники.

Девятилетняя Вика перенесла ризотомию месяц назад. До операции мышцы ног у ребенка находились в состоянии постоянного спазма. Вика ходила с поддержкой мамы, но ее ноги заплетались и не поднимались на достаточную высоту.

«После операции мышцы ног здорово расслабились, выпрямилась спина. Даже ухаживать за дочерью мне стало легче. Мы счастливы, что все так удачно сложилось. Я много информации читала про ризотомию, иногда бывают побочные осложнения. У нас ни одного, только успех. И благодарны команде ЧОДКБ. Сейчас будем делать упор на реабилитацию»,

— говорит мама девочки Дарья.

Об операции женщина мечтала год. Думала, что придется ехать в Москву. Это физически довольно трудно. Мама и дочка рады, что теперь такое вмешательство делают в родном городе. Напомним, интраоперационная система мониторинга Medtronic, с помощью которой медики возвращают детям возможность движения, появилась в ЧОДКБ еще осенью 2021 года.

Аппаратура позволяет во время операции на спинном мозге «прозванивать» нервы, чтобы определить поврежденные. Врачи отделяют чувствительные корешки от двигательных и убирают наиболее поврежденные, обрывая патологические рефлексы.

Операция сложная, длится около 5—7 часов. ЧОДКБ планирует проводить такое вмешательство раз в неделю.