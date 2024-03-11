В Челябинске поставили инклюзивный спектакль про девочку‑аутиста

Актеры — дети, которые борются с онкологией

В челябинском Камерном театре 11 марта покажут пьесу «Обнимательная машина», поставленную подопечными благотворительного движения «Искорка Фонд». На сцену выйдут ребята, которые лечатся от онкологии, а также их братья, сестры и здоровые сверстники.

В основе пьесы история реального человека. Американка Темпл Грандин страдала расстройством аутистического спектра, но это не помешало ей стать нобелевским лауреатом по биологии. Именно Темпл изобрела обнимательную машину, которая помогает успокаиваться во время приступа паники.

«Театральная студия — один из самых эффективных методов реабилитации ребят с онкологией. Игра на сцене возвращает им чувство авторства над собственной жизнью, восполняет утраченный опыт общения со сверстниками и помогает осознать свои чувства», — говорит руководитель направления реабилитации «Искорки Фонда» Ольга Ерахтина.

Работа театральной студии «Искорки Фонда» поддержана грантом губернатора Челябинской области.

Спектакль состоится 11 марта в 19:00 в Камерном театре на улице Цвиллинга, 15. Вход платный.