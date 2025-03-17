В Челябинске после зимы возвращают к жизни ливневки

В городе чистят дождеприемные колодцы — их 3,5 тысячи



Борьба с весенними подтоплениями идет в Челябинске уже около месяца. Как город переходит от зимних забот к весенним, рассказали и показали работники «ЭВИС».

На улице Братьев Кашириных 17 марта освобождали забитый за зиму ливневый колодец.

«После зимы там грязь, лед, надо почистить. В основном убрали, где-то лед сам сошел. А где-то приходится вот так убирать», — говорит мастер службы эксплуатации ливневой канализации МБУ «ЭВИС» Константин Алексеев.

«Вот так» — это целая небольшая операция. Рабочие опускают шланг илососа в переполненный колодец и откачивают верховую воду. Дальше смотрят по ситуации: пройтись ломиком по льду и слежавшемуся снегу или отбить грязь и песок водой, которая подается под напором из другой машины. Цель работ — восстановить пропускную способность колодца, чтобы вода с проезжей части (в данном случае с улицы Братьев Кашириных) могла спокойно и быстро уходить в ливневый коллектор.

В компании ливневки «оживляют» четыре бригады по два-три человека в каждой.

Одна из таких бригад 17 марта боролась с заледеневшей трубой на Краснопольском проспекте. Метровая труба ливневого коллектора промерзла за зиму. Растаял снег, проезд от высоток перегородила огромная лужа — все потому, что ливневка замерзла и перестала работать.

Воду частично откачали, рассказал мастер Василий Козлов. И взялись за трубу. Для этого по ней пустили «крота» — то самое устройство, которое подает воду под напором. Одна струя пробивает путь через лед. И несколько струй толкают «крота» вперед, как ракету.

Василий Михайлович занимается этим видом работ около 10 лет. Говорит, что ситуация с паводком в городе обычная.

Готовиться к весенней воде компания начала с февраля, рассказывает Василий Козлов. В местах, склонных к подтоплениям, скалывали лед, проливали горячей водой решетки. К середине марта практически все низины были готовы.

«В городе в основном уже сухо. Снег убирали хорошо этой зимой, да и было его мало. Растаяло все быстро. Кроме того, дождь помог растопить снег», — заключает мастер.

Таким образом, можно сказать, что «ЭВИС» завершает противопаводковые мероприятия в Челябинске. Правда, в конце марта снова ожидается снег. Но в корне ситуацию он уже не изменит.