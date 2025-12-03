В Челябинске после жалобы губернатору начали работы в затопленном подвале на ЧМЗ

Сейчас «управляйка» и подрядчики в ускоренном темпе решают проблему

В доме № 34 по улице Сталеваров в Челябинске сегодня весь день кипит работа. После видеообращения жильцов на прямой линии с губернатором коммунальные службы тут же отправились в подвал — устранять течь, которая не дает покоя всему первому этажу. Корреспондент ИА «Первое областное» тоже выехал на место и пообщался с работниками и семьей Гузовых. Сколько тянется проблема и что происходит сейчас — рассказываем.

На прямую линию к Алексею Текслеру обратилась семья Гузовых. Игорь и Елена с детьми въехали в квартиру весной, и с этого времени бьются во все инстанции, чтобы привести подвал в нормальное состояние. Дело в том, что в доме 1952 года повреждены коммунальные сети, а труба с холодной водой дала течь. Это произошло еще до переезда семьи, около двух лет назад, но даже самые активные жильцы не смогли достучаться до коммунальных служб.

Самое интересное, что выглядит дом красиво: четырехэтажная терракотовая «сталинка» с милыми деталями на фасаде, ограда на входе во двор, приятный подъезд. Но подвал будто не из этой оперы. От постоянной течи перекрытия бункера (а под «сталинками» на ЧМЗ действительно не просто подвалы, а бункеры, которые могли герметично закрываться железными дверьми) стали буквально рассыпаться. В части помещений постоянно капает с потолка, все стены влажные, даже там, где вода не бежит. От простого прикосновения с плит сходят штукатурка и бетон, что уж говорить о деревянных балках — они все превратились в труху. Заржавели металлические конструкции, местами обрушился потолок подвала, так что стало видно полы квартир первого этажа.

Под ногами — не лучше. Весь подвал превратился в болото, в котором вязнут ноги. Часть залов отсыпали цементом, он впитал воду и превратился в подобие ила — не застывает и остается мягким.

А еще здесь когда-то были деревянные кладовки (некоторые называют их сарайками). Почему были? Потому что низ полностью сгнил, из-за чего конструкции начали разваливаться и превращаться просто в груду деревянных досок. Да и без аккуратных стенок кладовых в таком месте вряд ли можно что-то хранить: овощи сгниют, да и нести банки с соленьями из такой грязи в квартиру не захочется.

По словам Игоря Гузова, жителя первого этажа и автора вопроса на прямой линии, летом вода в подвале стояла по щиколотку. С момента переезда он с супругой борется за ремонт в этом доме: сначала писал запросы в управляющую компанию «Доверие», затем в ГЖИ. После того, как проблема не решилась, три раза ездил на прием в прокуратуру. Когда в дом приезжали проверки, Игорь предлагал хотя бы осушить подвал тепловой пушкой, но представители «управляйки» говорили, что все и так высохнет.

«История тянется давно. У нашей младшей дочери от сырости, идущей из подвала, второй день кровь носом идет, буквально перед вашим приездом снова пошла. Мы ее вот только из больницы забрали, ребенок и так весит 25 килограммов и похудел еще на три. Как тут эмоции сдерживать? У соседей мальчик мучается с почками, они здесь уже давно живут, это ведь тоже из-за всего, что из подвала к нам в жилье попадает», — рассказывает Елена.

И правда, сырой подвал — скрытая часть «айсберга». А его верхушка, по которой стало известно о коммунальной проблеме, прячется в домах. При въезде в квартиру Гузовы столкнулись с черной плесенью на полах. Все удалось вывести, почистить — за дезинфекцию тогда отдали больше 80 тысяч рублей. Но проблема вернулась: теперь из-за постоянной влажности портятся стены, уходящие в подвал, белая краска в коридоре желтеет и лопается, деревянные полы вздуваются, портятся двери. А самая главная боль — местами треснул уникальный линолеум, вручную вырезанный и уложенный прошлыми владельцами квартиры.

«Прошлые жильцы делали этот пол вручную, наверное в 70-х или 80-х годах еще. Это столько труда, столько работы было вложено. И когда стало все повреждать и кусками отваливаться, нам стало плохо. Пол вздувается, везде идут трещины, стены влажные», — делится Елена.

«Вся эта сырость все время идет из подвала наверх. Дерево, которое есть в квартире, всасывает оттуда всю воду. Конечно, нам жалко, мы хотели максимально сохранить всю эстетику дома, особенно двери. Но вы видите, как все в итоге происходит», — вторит супруге Игорь.

Хозяин семейства уже спокойно ориентируется в лабиринтах подвала и может спокойно сказать, где сверху находится его кухня, где библиотека, гостиная. Получается, что под каждой комнатой находится сырость, грязь и настоящее болото. Кое-где в подвале стоит запах протекающей канализации — он тоже попадает в квартиры. Проблема для Гузовых длится несколько месяцев, для старожилов дома — годами.

Сегодня на место выехали управляющая компания и подрядная организация, они занялись ремонтом трубопровода. Дом временно оставили без воды, чтобы начать работы на сетях. Труба, которая дала течь, находится в перекрытиях между первым этажом и подвалом, что затрудняет работы. Аварийная бригада при нас начала срезать старые сети. И вода с потолка, по словам рабочих, скоро бежать уже не будет — пока капают остатки конденсата. Добавим, что вчера на место выезжали представители ГЖИ и Регоператора капремонта. Игорь Гузов надеется, что удастся сдвинуть сроки капитального ремонта дома — по словам мужчины, пока работы планируются на 2030 год.

Добавим, что во время общения с Еленой и Игорем на место приехала и прокуратура. Специалисты проверили, что аварийная бригада работает, а также сообщили Гузовым, что ведомство применило меры реагирования и внесло представление в управляющую компанию. О результатах семье сообщат дополнительно.

