В Челябинске после закрытия магазинов «Вкус и люди» сотрудники остались без зарплаты

Об увольнении людей уведомили за день до прекращения работы компании

Бывшим сотрудникам магазинов «Вкус и люди», сеть которых скандально закрылась в Челябинске, не выплатили зарплату. Компания прекратила свою работу 30 декабря 2025 года, работников попросили написать заявления на увольнение за день до этого, рассказали ИА «Первое областное» экс-сотрудники.

«100 тысяч рублей не выплатили директору, 50 тысяч администратору на Чичерина, около 250 тысяч рублей шеф бариста», — рассказывает бывший администратор, попросивший не называть его имени.

Напомним, 12 филиалов «Вкус и люди» открылись на месте части магазинов «Жизньмарт» в октябре 2025 года после разрыва договора франшизы с сетью. Это стало следствием возникших противоречий между сторонами. Компания получала много жалоб от покупателей на пустые полки и ухудшившийся сервис именно в этих местах. Спустя 3 месяца, 30 декабря, филиалы «Вкус и люди» прекратили свою работу в Челябинске.

Сообщение с просьбой написать заявление на увольнение сотрудникам пришло за день до закрытия сети, 29 декабря.

«Добрый вечер, коллеги! 30.12.25 последний рабочий день всех магазинов. Компания прекращает свою работу. В связи с этим, завтра прошу выполнить ряд действий: скомпоновать заморозку в один самый маленький холодильник, все оборудование и холодильные горки отключить, всю наличность выдать в счет зарплаты через РКО, всем устроенным сотрудникам написать заявление на увольнение. Дата увольнения 30.12, после 30.12 это сделать будет невозможно, просто некому. Вечером сдать отчеты как обычно и закрыть магазин», — написал в общий чат супервайзер.

В результате около 20 человек остались без работы и денег прямо перед Новым годом. Некоторым, уволившимся ещё в ноябре, компания должна суммы до 20 тысяч рублей. Другим не повезло больше: шеф-бариста не получил 250 тысяч, директор — 100 тысяч, администратор — 50 тысяч. Информацию об этом ИА «Первое областное» передали сами сотрудники.

На вопросы о сроках выплаты зарплаты бывший работодатель внятного ответа так и не дал. Выяснилось, что часть сотрудников ждет деньги еще с сентября 2025 года, когда и произошел отказ от франшизы.

В компании «Жизньмарт» ИА «Первое областное» сообщили, что в новом филиале на Свободы, 88 в штат приняли сотрудников из магазинов, где было прекращено франшизное сотрудничество. Также представители сообщили, что в феврале и марте в областной столице планируется открыть еще несколько новых точек, где приоритет при трудоустройстве будет отдан бывшим сотрудникам «Вкус и люди».