В Челябинске после уголовного дела инициировали ремонт в домах без горячей воды

Жильцам сначала восстановят старый бойлер, а потом купят новые

Администрация города Челябинска инициировала восстановление горячего водоснабжения в двух многоквартирных домах по ул. Омской, 71 и ул. Блюхера, 9, сообщили сегодня, 27 января, в пресс-службе мэрии. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения прав жильцов этих домов.

В мэрии уточнили, что накануне, 26 января, было проведено комиссионное обследование сломанного бойлера, который обеспечивал горячей водой оба дома. В результате было принято решение о его восстановлении.

«В настоящий момент оказано содействие УК „ТОН“ по организации и началу ремонтно-восстановительных работ, ход которых поставлен на особый контроль администрации города Челябинска», — уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Также принято решение об установке в указанных домах индивидуальных бойлеров за счет городского бюджета до конца марта 2023 года. На вопрос корреспондента ИА «Первое областное», зачем нужен ремонт старого бойлера, если планируется установка новых, в пресс-службе мэрии пояснили, что ремонт — временная мера, которая даст время на приобретение и установку новых бойлеров. Что будет с отремонтированным бойлером после установки индивидуальных водонагревателей, в мэрии пояснить затруднились.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в связи с отсутствием горячей воды в домах по ул. Омской, 71 и ул. Блюхера, 9. По данным правоохранителей, жители почти год живут без горячего водоснабжения. При этом управляющая компания предлагает самим жильцам внести крупную сумму для покупки и установки нового котла. На сайте СК РФ в четверг, 26 января, сообщалось, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования.

Ранее ИА «Первое областное» писало о том, что мэрия Челябинска разрешила возвести четыре жилые высотки в границах улиц Блюхера, Тарасова и Омской. При этом под снос пойдут старые дома, в том числе дом по Блюхера, 9.

В пресс-службе городской администрации корреспондента ИА «Первое областное» заверили, что если застройщик подтвердит снос 9-го дома, то бойлер там ставить не будут.