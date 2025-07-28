В Челябинске после третьего этапа опрессовок почти 100 домов остаются без воды

После четвертого периода также будут продления

В Челябинске после третьего этапа гидравлических испытаний из 817 многоквартирных домов 98 остаются без горячей воды. Об этом со ссылкой на вице-мэра Александра Астахова сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В течение недели УСТЭК обещает включить воду у потребителей. Также будут продления и по четвертому этапу опрессовок, который завершится 29 июля. Это связано с большим количеством повреждений на теплосетях, мэрия приняла решение заменить все аварийные участки, чтобы латать заплатки во время отопительного сезона.

«Во время гидравлических испытаний на этом участке обнаружили более ста повреждений. Поэтому этим вопросом лучше заниматься летом, чтобы спокойно „заходить в зиму“. По каждому случаю продления гидравлических испытаний нужно уведомлять жителей и рассказывать о причинах», — отметил мэр Алексей Лошкин.

Также завтра, 29 июля, стартует пятый этап опрессовок, он продлится до 13 августа. На это время от горячей воды будут отключены 947 многоквартирников и 140 социальных учреждений. Всего за лето будет шесть этапов опрессовок.