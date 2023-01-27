В Челябинске после снегопада увеличили количество уборочной техники на улицах

Горожан предупредили, что осадки могут быть весь день

После снегопада, который прошел в Челябинске ночью и утром 27 января, на уборку городских улиц вышло 311 единиц техники. Об этом сообщил комитет дорожного хозяйства. По сравнению с предыдущими днями количество техники увеличилось на 40—60 единиц.

Так, в предыдущие дни подрядчики выпускали на улицы в среднем от 250 до 270 тракторов и самосвалов. Иногда чуть больше.

Число занятых на уборке дорожных рабочих по сравнению с предыдущими днями почти не изменилось — чуть более 500 человек.

В КДХ предупредили, что, по прогнозам синоптиков, снег в Челябинске будет идти весь день. Водителей попросили по возможности оставить машины дома и пользоваться общественным транспортом.

Во время уборки дорожники при необходимости будут использовать реагенты — на спусках, подъемах, мостовых сооружениях и перекрестках.