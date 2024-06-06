В Челябинске после ремонта открыли педиатрическое отделение ГКБ № 7

Палаты и кабинеты значительно обветшали, пока здесь находилась ковидная база

В четверг, 6 июня, состоялось официальное открытие педиатрического отделения детской городской больницы № 7, в котором на протяжении четырех месяцев длился косметический ремонт. На открытии побывали корреспонденты ИА «Первое областное».

В 2020 году отделение было переформировано для больных коронавирусом, в 2021-м его вернули педиатрии, и сегодня здесь снова лечат ребят с ОРВИ, бронхитами и пневмонией.

«За время пандемии условия в отделении значительно ухудшились, поэтому ремонт был очень сложным. У нас практически до бетона отваливалась штукатурка, мы считаем, что это связано с агрессивностью коронавируса. Кровати были продавлены взрослыми пациентами», — говорит главный врач детской городской клинической больницы № 7 Елена Пилипенко.

На ремонт выделили 5 миллионов рублей из областного бюджета, также финансовую поддержку оказал Фонд обязательного медицинского страхования.

Сегодня больница кардинально преобразилась. Палаты, коридоры, процедурные кабинеты, санитарные комнаты, а также ординаторская и буфет полностью обновлены. Закуплена новая функциональная мебель, в том числе кровати, позволяющие менять положение ребенка без его участия, — это важно при затрудненном дыхании пациента.

Отделение рассчитано на 33 койко-места, на данный момент здесь находятся 19 детей.

«Когда мы поступили, все очень понравилось: приятная атмосфера, свежо, чисто, сын в восторге», — делится впечатлениями мама одного из пациентов Екатерина Панюкова.

Педиатрическое отделение действительно радует созданной атмосферой. Стены окрашены в яркие тона. На дверях кабинетов есть указатели, позволяющие ориентироваться без труда, и наклейки с изображением зверей, которые снижают стресс у детей.

Отделение обслуживает сразу три района: Советский, Центральный и часть Калининского, поэтому никогда не пустует. Врачи надеются, что свежий ремонт станет отличным подарком маленьким пациентам в Год семьи.

Автор: Анастасия Грищенко.