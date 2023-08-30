В Челябинске после ремонта открыли детскую поликлинику

Физиотерапевтическое отделение больше похоже на досуговый центр для маленьких пациентов

В Челябинске детская городская поликлиника № 8 имени Александра Невского открыла после ремонта физиотерапевтическое отделение. Теперь маленьких пациентов не пугают белые больничные стены, а игровой уголок привлекает детей так, что они спешат на лечение из дома. Оценили дизайн и оснащение современного отделения вместе с родителями и детьми и журналисты информагентства «Первое областное». Впечатления — в фоторепортаже.





«В этом филиале поликлиники расположен уникальный детский игровой городок с моделью самолета, которую собирал настоящий летчик, квест для детей по поиску сокровищ, а новые кабинеты для физиолечения удивляют современным дизайном. Никаких унылых шторок в кабинетах физиолечения, а вместо бахил — разноцветные кроксы всех размеров», — так анонсирует экскурсию в обновленное отделение министерство здравоохранение Челябинской области.

Заведующая дневным стационаром, врач физиотерапевт Татьяна Кожевина встречает пациентов на входе. Дети приходят сюда на лечение, массаж, лечебную физкульутру из поликлиники от врачей специалистов либо участковых педиатров. После ремонта отделение не только украшено росписью на стенах, обустроено новой мебелью, но получило новое оборудование. По словам Татьяны Кожевиной, здесь дети получают магнитотерапию, дарсонвализацию, ультразвуковую и лазерную терапии.





«В первый раз я здесь была наверное года два-три назад. Стены здесь были серые, мрачные. Все было тоскливо и уныло. И вот нам доктор назначил физиолечение, и мы вчера пришли сюда впервые после ремонта. Как в сказку попали: яркие сиденья, красочные стены, везде есть навигация. Теперь ребенок мне сегодня говорит: давай придём туда пораньше, потому что мне хочется сначала поиграть», — рассказывает мама маленького пациента Алена Самсоненко.





Она рассказала, что ребенок постарше через куар-код может пройти квест по этажам отделения.